Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today : राजस्थान में अब मौसम रहेगा शुष्क, पड़ेगी ठंड, गिरेगा पारा IMD Alert

Weather Update Today : राजस्थान में अब मौसम रहेगा शुष्क, पड़ेगी ठंड, गिरेगा पारा IMD Alert

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 04, 2025

Rajasthan राजस्थान में weather मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क dry weather रहेगा। इसी के साथ उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान Minimum Temperature में 3-5 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। मंगलवार 4 नवंबर को प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जालोर में 22.8 डिग्री सेल्सियस Degree Celsius दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा Maximum Temperature अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में Tuesday मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। बारिश का दौर थमते ही Meteorological Department मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी में इजाफा होने के संकेत दिए हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात में सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा। अभी सुबह-शाम की सर्दी है। मौसम विभाग ने मिनिमम टेंप्रेचर में गिरावट की बात कही है। आईए आपको बताते हैं मंगलवार को प्रदेश में कहां कितना अधिकतम और न्यूनतम तापमान रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today : राजस्थान में अब मौसम रहेगा शुष्क, पड़ेगी ठंड, गिरेगा पारा IMD Alert

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, डेयरी विकास के लिए एक करोड़ का कोरपस फंड बनाने की स्वीकृति

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 2 जिलों में आज रात बारिश की चेतावनी, जानें आगामी सप्ताह कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

Rain Alert
जयपुर

राजस्थान बनेगा एग्री से एयरोस्पेस तक विकास का हब

जयपुर

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, 56 नेताओं की उतारी फौज; सचिन पायलट का करेंगे रोड शो

Congress
जयपुर

भारत के अमृत पथ को आलौकित करने वाले प्रकाश पुंज : गुरु नानक देव जी

Guru Nanak Jayanti
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.