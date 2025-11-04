Weather Update Today : राजस्थान में अब मौसम रहेगा शुष्क, पड़ेगी ठंड, गिरेगा पारा IMD Alert

Rajasthan राजस्थान में weather मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क dry weather रहेगा। इसी के साथ उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान Minimum Temperature में 3-5 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। मंगलवार 4 नवंबर को प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जालोर में 22.8 डिग्री सेल्सियस Degree Celsius दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा Maximum Temperature अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में Tuesday मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। बारिश का दौर थमते ही Meteorological Department मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी में इजाफा होने के संकेत दिए हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात में सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा। अभी सुबह-शाम की सर्दी है। मौसम विभाग ने मिनिमम टेंप्रेचर में गिरावट की बात कही है। आईए आपको बताते हैं मंगलवार को प्रदेश में कहां कितना अधिकतम और न्यूनतम तापमान रहा।
