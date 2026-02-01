24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Weather Update Today: राजस्थान में फरवरी में ही चढ़ता पारा दे रहा क्या संकेत ! भीषण गर्मी

Weather Update Today: राजस्थान में फरवरी में ही चढ़ता पारा दे रहा क्या संकेत ! भीषण गर्मी

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Feb 24, 2026

Weather Update Today: राजस्थान में इस बार गर्मी की दस्तक कुछ जल्दी दिखाई देने लगी है। फरवरी का महीना खत्म होते होते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है जिसकी वजह से दिन और रात दोनों ही समय गर्मी महसूस की जा रही है। जल्दी सुबह और देर रात जरुर थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही है। राजस्थान के किस जिले में मंगलवार 24 फरवरी को कितना अधिकतम और कितना न्यूनतम तापमान रहा आपको बताते हैं। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.3 बाड़मेर का दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 8 स्थानों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में 6 स्थानों का 17 से अधिक दर्ज किया गया है।

Published on:

24 Feb 2026 10:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today: राजस्थान में फरवरी में ही चढ़ता पारा दे रहा क्या संकेत ! भीषण गर्मी

