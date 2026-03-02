Mousam: सर्दी फुर्र! अब मौसम भी देगा साथ, जमकर खेलें रंगों वाली होली

जयपुर। रंगों के त्योहार होली की दस्तक के साथ ही इस बार मौसम भी पूरे रंग में नजर आ रहा है। फाल्गुन की मस्ती और अबीर-गुलाल की खुशबू के बीच सर्दी ने चुपचाप विदाई ले ली है और गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत होते ही प्रदेशभर में सूरज की तपिश तेज हो गई है, मानो होली के रंगों में धूप की चमक भी घुल गई हो। सुबह-शाम की गुलाबी ठंड अब बीते दिनों की बात बन चुकी है, जबकि दिन के साथ रातों में भी हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है।

इस बार होली पर मौसम का मिजाज साफ और शुष्क रहने वाला है, जिससे रंगों का उत्साह और भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार होली सिर्फ रंगों की ही नहीं, बल्कि बढ़ती तपिश की भी गवाह बनेगी।