राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर: आज भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि

Rajasthan Weather: राजस्थान में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance)के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश (Heavy Rain )और ओलावृष्टि(Hail Storm) का दौर शुरू हो गया..मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 4 अप्रैल (शनिवार) के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है।