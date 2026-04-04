Dairy Sector: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी अब मजबूती, सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की दिशा में बड़ा फैसला

गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित औचक निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग मशीनों और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।