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Rajasthan Police Alert: Quid Pro Quo Scam से सावधान, नौकरी या इनाम का झांसा देकर निजी जानकारी हासिल कर रहे साइबर अपराधी

Cyber Awareness; अब लालच के बदले चोरी हो रही आपकी सारी जानकारी। राजस्थान पुलिस का अलर्ट, लालच में फंसकर मत खोना अपना पैसा।

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जयपुर

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MOHIT SHARMA

Apr 04, 2026

Scam Warning: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने नागरिकों को एक नई तरह की साइबर ठगी ‘Quid Pro Quo Scam’ से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी अलर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ठग लालच का इस्तेमाल करके लोगों की बैंक डिटेल्स, OTP और पासवर्ड हासिल कर रहे हैं।

Quid Pro Quo Scam क्या है ?

‘Quid Pro Quo’ लैटिन शब्द है जिसका मतलब है “कुछ के बदले कुछ”। इस ठगी में अपराधी आपको कोई फायदा (जैसे अच्छी नौकरी, बड़ा इनाम, या पैसा) देने का वादा करते हैं और उसके बदले में आपसे निजी जानकारी या डिवाइस का एक्सेस मांग लेते हैं। पुलिस के अनुसार ठग आमतौर पर अनजान नंबर से कॉल या मैसेज करते हैं। वे कहते हैं- “आपके लिए शानदार जॉब ऑफर है”, “आप लॉटरी जीत गए हैं” या “बहुत अच्छा निवेश प्लान है”। जब आप रुचि दिखाते हैं तो वे तुरंत दबाव बनाते हैं और OTP, पासवर्ड या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। एक बार जानकारी मिल जाने पर वे आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं।

कैसे फंसाते हैं ठग ?

अनजान नंबर से कॉल/व्हाट्सएप मैसेजतुरंत फैसला लेने का दबाव (urgency)“बहुत अच्छा ऑफर” जो सामान्य लगने से ज्यादा आकर्षक होफेक जॉब, फेक प्राइज या फेक टेक सपोर्ट का बहानाराजस्थान पुलिस ने साफ कहा — “कभी भी अनजान व्यक्ति को OTP या पासवर्ड न दें। कोई भी लिंक पर क्लिक न करें।”देशभर में स्थिति2025 में भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों में भारी वृद्धि हुई। निवेश फ्रॉड, फेक जॉब ऑफर और सोशल इंजीनियरिंग आधारित ठगी सबसे ज्यादा देखी गई। कर्नाटक में अकेले निवेश फ्रॉड के 6000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। गोवा में साइबर क्राइम केस 65% बढ़े। देशभर में लोग करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं।

हालांकि राजस्थान पुलिस के इस अलर्ट में किसी खास मामले का जिक्र नहीं है। यह पूरी तरह preventive (रोकथाम) वाला अलर्ट है। पुलिस चाहती है कि लोग पहले से सतर्क रहें और फंसने से बचें।

कैसे बचें ? पुलिस के सुझाव

  • अनजान ऑफर पर भरोसा न करें
  • OTP या पासवर्ड कभी शेयर न करें
  • संदिग्ध लिंक या ऐप पर क्लिक न करें
  • शिकायत हो तो तुरंत 1930 (साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल करें

पुलिस का संदेश

डिजिटल युग में सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। परिवार के बुजुर्गों और युवाओं को भी इस बारे में बताएं। छोटी सी सावधानी बड़ी नुकसान से बचा सकती है। राजस्थान पुलिस लगातार साइबर ठगों पर नजर रखे हुए है और समय-समय पर ऐसे अलर्ट जारी कर रही है। नागरिकों से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी लालच में न आएं।

कैसे पता चला इस Scam का ?

ये Scam देशभर में (और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर) बढ़ रहा है। ठग लालच देकर (नौकरी, पैसा, इनाम) लोगों को फंसाते हैं और फिर उनकी बैंक/मोबाइल एक्सेस ले लेते हैं। पुलिस को कई राज्यों में ऐसे शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए वे पहले से ही preventive अलर्ट जारी कर रहे हैं।

राजस्थान पुलिस ने भी अन्य साइबर ठगियों (डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आदि) की तरह इसको भी proactively रोकने के लिए ये पोस्ट किया।

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Updated on:

04 Apr 2026 01:48 pm

Published on:

04 Apr 2026 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police Alert: Quid Pro Quo Scam से सावधान, नौकरी या इनाम का झांसा देकर निजी जानकारी हासिल कर रहे साइबर अपराधी

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