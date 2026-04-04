Rajasthan Police Alert: Quid Pro Quo Scam से सावधान, नौकरी या इनाम का झांसा देकर निजी जानकारी हासिल कर रहे साइबर अपराधी

‘Quid Pro Quo’ लैटिन शब्द है जिसका मतलब है “कुछ के बदले कुछ”। इस ठगी में अपराधी आपको कोई फायदा (जैसे अच्छी नौकरी, बड़ा इनाम, या पैसा) देने का वादा करते हैं और उसके बदले में आपसे निजी जानकारी या डिवाइस का एक्सेस मांग लेते हैं। पुलिस के अनुसार ठग आमतौर पर अनजान नंबर से कॉल या मैसेज करते हैं। वे कहते हैं- “आपके लिए शानदार जॉब ऑफर है”, “आप लॉटरी जीत गए हैं” या “बहुत अच्छा निवेश प्लान है”। जब आप रुचि दिखाते हैं तो वे तुरंत दबाव बनाते हैं और OTP, पासवर्ड या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। एक बार जानकारी मिल जाने पर वे आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं।