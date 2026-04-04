Rajasthan Politics : अशोक गहलोत का मदन राठौड़ को कड़ा जवाब, ’75 साल का फॉर्मूला मोदी और भागवत पर लागू’

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फोटो पत्रिका
Rajasthan Politics : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति में 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट के मुद्दे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कड़ा जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह फॉर्मूला उन पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर लागू होना चाहिए। मदन राठौड़ को यह सलाह उन्हें देनी चाहिए।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पहले भी स्पष्ट कर चुके है कि वे 100 साल तक देश और प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहते हैं। मदन राठौड़ ने किस संदर्भ में यह बात कही, यह वही जानें, लेकिन वे खुद मरते दम तक राजस्थान की सेवा करते रहेंगे।
मई में 75 वर्ष के हो जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस टिप्पणी को निराधार बताते हुए कहा कि उम्र राजनीतिक प्रासंगिकता का मापदंड नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि यह बात मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) या आरएसएस के मोहन भगवत जी पर लागू होगी। गांधी जी ने कहा था कि वे 125 वर्ष तक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा था कि मैं राज्य की जनता, देश की जनता की 100 वर्ष तक सेवा करना चाहता हूं। इसलिए, यह बात मुझ पर लागू नहीं होती।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मदन राठौर के बयान के पीछे के इरादे पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा नेता विपक्ष के उठाए गए प्रमुख मुद्दों से बच रहे हैं। वे कांग्रेस नेताओं को कैसे बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? वे हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं दे रहे हैं और टालमटोल भरे जवाब दे रहे हैं।
'इंतज़ार शास्त्र' के तहत उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने सत्ताधारी पार्टी पर बहस को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, कम से कम हमारे पूछे गए सवालों का कुछ जवाब तो दीजिए- 'हां' या 'ना' कहिए। लेकिन संदर्भ बदलकर जवाब कैसे दिया जा सकता है? यही तो ये लोग कर रहे हैं।"
मदन राठौर की टिप्पणियों ने कांग्रेस के भीतर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे राजस्थान में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग और तेज हो गई।
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