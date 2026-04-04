Rajasthan Politics : अशोक गहलोत का मदन राठौड़ को कड़ा जवाब, ’75 साल का फॉर्मूला मोदी और भागवत पर लागू’

मई में 75 वर्ष के हो जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस टिप्पणी को निराधार बताते हुए कहा कि उम्र राजनीतिक प्रासंगिकता का मापदंड नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि यह बात मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) या आरएसएस के मोहन भगवत जी पर लागू होगी। गांधी जी ने कहा था कि वे 125 वर्ष तक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा था कि मैं राज्य की जनता, देश की जनता की 100 वर्ष तक सेवा करना चाहता हूं। इसलिए, यह बात मुझ पर लागू नहीं होती।