Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का तीखा हमला, बोले- कांग्रेस सरकार के विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को धराशाई कर रही भजनलाल सरकार

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में एक करोड़ 36 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच दिया जा चुका है। बीते 2 साल में 37 लाख से ज्यादा परिवारों के मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल चुकी है। पहले इस योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से पुकारा जाता था। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा कवरेज हासिल किया जा सकता है। इस योजना में राजस्थान के सभी निवासी पात्र हैं।