जब वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान की धरती से गूंजी भारत की ताकत

जब वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान की धरती से गूंजी भारत की ताकत

जयपुर

image

Poonam Sharma

Dec 25, 2025

राजस्थान (Rajasthan)के पोकरण में 11 मई 1998(Pokhran 1998) का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह वही दिन था, जब भारत ने दशकों से चली आ रही कल्पना को हकीकत में बदला और परमाणु परीक्षण(Pokhran Nuclear Test) कर दुनिया को चौंका दिया।यह ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary)के नेतृत्व में लिया गया। पोकरण में हुए परमाणु परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी भी आक्रामकता का माकूल जवाब देने में सक्षम है।

25 Dec 2025 11:43 am

