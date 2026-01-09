9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

राजस्थान में कोहरा-शीतलहर का येलो अलर्ट,कई जिलों में स्कूल बंद

राजस्थान में कोहरा-शीतलहर का येलो अलर्ट,कई जिलों में स्कूल बंद

जयपुर

Poonam Sharma

Jan 09, 2026

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को ठिठुरन और भी बढ़ गई, जिससे आमजन की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालात को देखते हुए मौसम विभाग (IMD)ने शुक्रवार को राजस्थान के 16 जिलों में कोहरे और (Cold Wave)शीतलहर (Dense Fog)का येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। राजस्थान के इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी (School Closed)अभी जारी। वहीं जोधपुर में सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है

Published on:

09 Jan 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / राजस्थान में कोहरा-शीतलहर का येलो अलर्ट,कई जिलों में स्कूल बंद

