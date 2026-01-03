3 जनवरी 2026,

शनिवार

जैसलमेर

देशभक्ति के रंग में रंगा जैसलमेर, BSF बेस पर ‘बॉर्डर-2’ का गाना रिलीज

जैसलमेर

Poonam Sharma

Jan 03, 2026

भारत-पाकिस्तान की सीमा(Bharat-Pak Border) स्थित राजस्थान के जैसलमेर(Jaisalmer) में शुक्रवार (2 जनवरी) को बॉर्डर-2 (Border-2)के स्टार कास्ट सन्नी देओल(Sunny Deol), वरुन धवन, अहान सेट्टी समेत गायक सोनू निगम जैसलमेर बीएसएफ(BSF Base) बेस पर पहुंचे थे. जहां बॉर्डर-2 फिल्म का गाना घर कब आओगे को (Border-2 Song Release)रिलीज किया गया. इस दौरान सन्नी देओल भावुक हो गए और बोले मैं आपका ही परिवार हूं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी हिला हुआ है..देखिए

03 Jan 2026 10:04 am

Jaisalmer / Videos / देशभक्ति के रंग में रंगा जैसलमेर, BSF बेस पर 'बॉर्डर-2' का गाना रिलीज

