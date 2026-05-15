Video: मां-बेटे पर किया हमला, दोनों घायल, जोधपुर रैफर

धोलिया गांव में जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद में कुछ लोगों ने एकराय होकर खेत की तरफ जा रहे मां-बेटे पर हमला कर दिया। जिससे दोनों जने गंभीर घायल हो गया। लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में एक ही परिवार के कुछ लोगों के विरुद्ध जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। एक गुट के महीराम (50) पुत्र नगाराम और उसकी मां हीरादेवी (70) शुक्रवार को सुबह मोटरसाइकिल से घर से खेत जाने के लिए निकले। जब दूसरे गुट के घर के आगे पहुंचे तो यहां एकराय होकर बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठियों से उन पर हमला कर जमकर मारपीट की। जिससे मां-बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल लाठी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से 108 एम्बुलेंस से पोकरण भेजा गया। पोकरण में चिकित्सकों ने उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण उन्हें जोधपुर रैफर कर दिया। इस संबंध में शुक्रवार की शाम तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया था।