जैसलमेर

Rajasthan tourism season रेगिस्तान में छाई पर्यटकों से बहार..देश-दुनिया से पहुंच रहे सैलानी Jaisalmer Sam Sand Dunes

Rajasthan tourism season रेगिस्तान में छाई पर्यटकों से बहार..देश-दुनिया से पहुंच रहे सैलानी Jaisalmer Sam Sand Dunes

Google source verification

जैसलमेर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 24, 2025

Rajasthan tourism season पधारो म्हारे देस…राजस्थान के इस स्नेह भरे आमंत्रण पर देश-विदेश से इन दिनों सैलानी Tourists खिंचे चले आ रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स Tourist destinations पर इन दिनों पर्यटकों की बहार है। इसी श्रृंखला में जैसलमेर के पर्यटन में भी तेजी आई है। बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। Sam Sand Dunes सैम सैंड ड्यून्स पर पर्यटकों की भीड़ लगी है। टूरिस्ट यहां लोक संगीत और लोक नृत्य का आनंद लेते हुए यहां बिताए पलों को कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं।

संबंधित विषय:

tourism

Published on:

24 Dec 2025 01:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Rajasthan tourism season रेगिस्तान में छाई पर्यटकों से बहार..देश-दुनिया से पहुंच रहे सैलानी Jaisalmer Sam Sand Dunes

