Video: रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त का संग्रहण

अमर शहीद राजेंद्रसिंह भाटी सेना मेडल के छठे बलिदान दिवस के अवसर पर रविवार को मोहनगढ़ में शहीद स्मारक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

Deepak Vyas

Sep 28, 2025

अमर शहीद राजेंद्रसिंह भाटी सेना मेडल के छठे बलिदान दिवस के अवसर पर रविवार को मोहनगढ़ में शहीद स्मारक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शहीद की स्मृति को नमन करने और समाजसेवा के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शौर्य चक्र विजेता छोटूसिंह बीदा, कैप्टन गोरधनसिंह अर्जुना, विद्युत निगम के सहायक अभियंता परिक्षित वर्मा, कनिष्ठ अभियंता पुखराज मीणा, मांगूसिंह सत्ता, शिक्षाविद राणाराम सुथार, एएसआइ जगदान देथा, मनोहरसिंह सत्ता, विक्रमसिंह भाटी, समुद्रसिंह सत्ता, हरिसिंह, खंगारसिंह, मोतीसिंह भाटी, आनंदसिंह, भोमसिंह एवं कानसिंह महेचा ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिविर के संचालन में चिकित्सक दल और तकनीकी टीम का विशेष योगदान रहा। डॉ. नितेश, डॉ. मनोहर सिंह भाटी, डॉ. मंगेज सिंह के साथ जैसलमेर एससीए की टीम के लैब तकनीशियन राजेंद्र आचार्य, आशीष, लैब सहायक विकास और सोफिया, ऑपरेटर सुरेश कुमार तथा पूनमाराम ने शिविर में सहयोग दिया। रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश देखने लायक रहा। इस दौरान कुल 101 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं को मोमेंटों प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अमर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी ने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था।

Published on:

28 Sept 2025 08:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त का संग्रहण

