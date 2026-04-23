23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर
Video: 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर से मिल सकेगी दीर्घकालीन सुरक्षा
Play video

Video: 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर से मिल सकेगी दीर्घकालीन सुरक्षा

यह महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है, जिसे समय पर टीके से काफी हद तक रोका जा सकता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार यह वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 23, 2026

जैसलमेर. जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने जिले के अभिभावकों से अपनी 14 से 15 वर्ष की बेटियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन लगवाने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने बताया कि यह टीकाकरण बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है, जिसे समय पर टीके से काफी हद तक रोका जा सकता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार यह वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं। संबंधित विभागों को अभिभावकों को जागरूक करने और टीकाकरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर ने जोरवाल ने अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने और बेटियों के स्वस्थ भविष्य के लिए समय पर टीकाकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास कर इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल बेटियों की सुरक्षा के साथ-साथ समाज के स्वस्थ भविष्य की नींव है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर से मिल सकेगी दीर्घकालीन सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

Jaisalmer Firing: घर में अकेली महिला की गोली मारकर हत्या, सिर में हो गया बड़ा छेद, गांव में फैली सनसनी

Jaisalmer murder case, Rajasthan crime news, woman shot dead Rajasthan, Jhinjhinyali village news, rural crime Rajasthan, shooting incident India, police investigation Rajasthan, murder in village house, Rajasthan breaking news, crime news Jaisalmer, woman murder case, desert area crime, Rajasthan local news, village crime report, police case Rajasthan
जैसलमेर

गोदामों के बाहर खड़े ट्रकों से बेपटरी हुई व्यवस्था, सड़कों व गलियों में हर दिन जाम… राहगीर परेशान

जैसलमेर

आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल: जैसलमेर में होगा ब्लैकआउट पूर्वाभ्यास

जैसलमेर

सिर में गोली मार कर ली महिला की जान, मृतका के चेहरे पर बारूद के निशान

जैसलमेर

सोढ़ाण क्षेत्र को मिलेगा पीने का मीठा पानी: भारीपन व खारेपन की मार झेल रहे लोगों को राहत की आस

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.