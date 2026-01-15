Video: खेतोलाई के पास खड़ी कार को पीछे से कार ने मारी टक्कर

पोकरण क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास गुरुवार को दोपहर एक खड़ी कार को पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। जिससे एक महिला की मौत हो गई। जबकि तीन जने घायल हो गए। एक कार में सवार गुजरात के एक परिवार के लोग बाबा की समाधि के दर्शनों के बाद जैसलमेर की तरफ जा रहे थे। खेतोलाई गांव के पास कार सड़क किनारे खड़ी कर रुके हुए थे। इस दौरान दोपहर करीब ढाई बजे पीछे से आ रही एक कार ने उस कार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही हादसे में गुजरात के पंचमहल जिलांतर्गत हलोल थानाक्षेत्र के मसवाड़ निवासी भावनाबहिन (35) पत्नी जगदीशभाई, कामिनी (12) पुत्री मुकेश भाई, नैतिक (10) पुत्र जगदीशभाई, जैतिक (8) पुत्र जगदीशभाई घायल हो गए। उन्हें तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने भावना को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दी। कंट्रोल रूम से सूचना पर हेड कांस्टेबल इन्द्राराम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने दोनों गाडिय़ों को पुलिस थाने में खड़ा करवाया। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई।