Video: तेज रफ्तार से बस ने बाइक को मारी टक्कर …50 मीटर तक घसीटा, युवक की मौत

मोहनगढ़ क्षेत्र के नहरी इलाके में गुरुवार को एक सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कृषि उपज मंडी से सुथारवाला जाने वाली सड़क पर 2 जेजेडब्ल्यू के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में बाइक सवार लगभग 30 वर्षीय अनिल कुमार विश्नोई पुत्र राकेश कुमार निवासी 5 बीएलएम की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर निजी वाहन की सहायता से अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त बाइक व बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंगल रोड और सड़क की हालत काफी खराब है। यह सड़क मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों में रोष है। मृतक के मामा के पुत्र विक्रम विश्नोई ने पुलिस थाना मोहनगढ में लिखित रिपोर्ट पेश कर बस चालक की ओर से तेज गति व लापरवाही से बस चलाकर हादसे को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।