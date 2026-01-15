Video: भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का दल पहुंचा मोहनगढ़

आइसीएफआरई–आफरी, जोधपुर की ओर से भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 12 से 16 जनवरी तक रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में देश के 11 राज्यों से आए 15 आइएफएस अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के तहत 14 व 15 जनवरी को अधिकारियों ने हाईटेक नर्सरी व 128 ईटीएफ का किया निरीक्षण किया। मोहनगढ़ भ्रमण के दौरान आइएफएस अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर जीरो आरडी, नर्सरी एवं 128 ईटीएफ (इको टास्क फोर्स) परिसर का गहन निरीक्षण किया। 128 ईटीएफ के कमान अधिकारी कर्नल मोहनसिंह राठौड़ के निर्देशन में अधिकारियों व जवानों ने दल के अधिकारियों को विभिन्न प्रजातियों के पौधों की नर्सरी तैयारी, देखरेख, सिंचाई व्यवस्था तथा संरक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लगाए जा रहे पौधों की उपयोगिता एवं उनके पर्यावरणीय महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई।