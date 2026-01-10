Video: रामदेवसर तालाब के पास अतिक्रमणों पर कार्रवाई, चली जेसीबी

10 जनवरी 2026,

शनिवार

पोकरण नगरपालिका की ओर से शनिवार को सुबह रामदेवसर तालाब के आसपास किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 10, 2026

पोकरण नगरपालिका की ओर से शनिवार को सुबह रामदेवसर तालाब के आसपास किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। केलावा गांव के पास गोवंश की हत्या के बाद क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्र के लोगों की ओर से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और उनके अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई। मामले के एक आरोपी की ओर से रामदेवसर तालाब के पास अतिक्रमण कर कमरा बनाया गया था। जिसे नगरपालिका की ओर से शनिवार को सुबह जेसीबी चलाकर ढहाया गया। इसी तरह रामदेवसर तालाब के आगोर, हनुमान मंदिर के आसपास क्षेत्र में किए गए दर्जनों अतिक्रमणों को हटाया गया और सरकारी भूमि खाली करवाई गई। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
..और यहां एक घंटे बाद रोक दी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से शनिवार को दोपहर जैसलमेर रोड पर स्थित कब्रिस्तान की दीवार को अतिक्रमण बताते हुए तोडऩे की कार्रवाई शुरू की गई। दो तरफ की चारदीवारी को तोड़ा गया। करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के बाद अचानक इसको रोक दिया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बन गया। मौके पर उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, तहसीलदार हजाराराम आदि मौके पर उपस्थित रहे।

10 Jan 2026 09:41 pm

