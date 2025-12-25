Video: स्वर्णनगरी में क्रिसमस पर विश्व कल्याण की दुआओं से महके चर्च, चहुं ओर छाया उल्लास

स्वर्णनगरी में क्रिसमस पर्व गुरुवार को पूरे उत्साह, उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया। सुबह से ही चर्चों में सामूहिक प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण, शांति, सद्भाव और मानवता के लिए दुआएं कीं। सेंट पॉल चर्च और इमानुअल मिशन स्कूल चर्च में विशेष प्रार्थनाओं के दौरान आतंकवाद और हिंसा से जूझ रहे विश्व में प्रेम, करुणा और सद्मार्ग का संदेश देने की कामना की गई। क्रिसमस पर्व के अवसर पर स्वर्णनगरी का दृश्य पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। चर्चों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते रहे। मोमबत्तियों और रंगीन लाइटों से सजे क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। लाल पत्तियों से सजे घुमावदार केंडीकेन बच्चों को खासे पसंद आए। सांता क्लॉज से उपहार पाने की उम्मीद में बच्चे शीतलहर की परवाह किए बिना उत्साहित नजर आए। क्रिसमस ईव पर विभिन्न होटलों में केक काटे गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो देर रात तक चले।
