जैसलमेर

Video: रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ में जैसलमेर में उमड़ा जन हुजूम

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 सालः नव उत्थान- नई पहचान, बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को जिला स्तरीय 'रन फॉर विकसित राजस्थान' दौड़ का आयोजन हुआ।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 21, 2025

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 सालः नव उत्थान- नई पहचान, बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को जिला स्तरीय ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ दौड़ का आयोजन हुआ। शहीद पूनमसिंह स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ को विधायक छोटूसिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ शहीद पूनमसिंह स्टेडियम से प्रारंभ होकर हनुमान चौराहा, नीरज बस स्टैंड सर्किल होते हुए गड़सीसर चौराहा पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर विकास, एकता और जनभागीदारी का उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आया। कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रताप सिंह, उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल सेक्टर नॉर्थ एमएल गर्ग, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसराम सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी, जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, बीएसएफ व पुलिस के जवान, युवा, विद्यार्थी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि रन फॉर विकसित राजस्थान केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि विकासात्मक कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इस आयोजन के माध्यम से विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाया गया।

21 Dec 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ में जैसलमेर में उमड़ा जन हुजूम

