Video: जैसलमेर में निकली विकसित राजस्थान रन

राजस्थान स्थापना दिवस समारोह-2026 के तहत रविवार सुबह जिला मुख्यालय पर विकसित राजस्थान रन का आयोजन हुआ। गड़ीसर चौराहा से शुरू हुई इस दौड़ को जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ गड़ीसर चौराहा से प्रारंभ होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नगर परिषद कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय मार्ग से होते हुए हनुमान चौराहा तक पहुंची। दौड़ के माध्यम से विकसित राजस्थान के संकल्प का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी, सहायक कलक्टर रोहित वर्मा, नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा, जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिस्सा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करणदान रतनू, उप प्रधानाचार्य विजय बलानी तथा खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विकसित राजस्थान रन में पुलिस जवान, बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट, स्काउट-गाइड, होमगार्ड तथा एएनएम प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।