Video: स्वर्णनगरी में बूंदाबांदी से तपिश में आई हल्की कमी

गर्मी और उमस के कारण चार दिनों से असहनीय रूप से तप रहे जैसलमेर के बाशिंदों को मंगलवार को पहले बूंदाबांदी में भीगने और उसके बाद शीतल बयार से गर्मी से मामूली राहत मिल गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 38.0 और न्यूनतम 26.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। दिन की शुरुआत से उमस का जोर लगातार बना हुआ था लेकिन दोपहर बाद हालात में तब्दीली आई और आसमान में छाए बादल बरसना शुरू हुए। मोटी-मोटी बूंदों के धरती पर थिरकन से हर कोई हर्षित हो गया। देखते ही देखते सडक़ें व गलियां पानी में नहा गई। हालांकि बूंदाबांदी का यह दौर थोड़ी देर में थम गया लेकिन पारे में इससे कटौती आ गई। शाम के समय तक आकाश में बादल छाए हुए थे और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को भी जैसलमेर जिले में बारिश होने की पूर्ण सम्भावना है।