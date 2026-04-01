मरुस्थल में फोग झाड़ी लुप्तप्राय, संरक्षण के बिना गहरा रहा संकट

फलसूंड, भणियाणा, लाठी, चांधन, अजासर, लोहारकी, चांदसर और बरड़ाना सहित कई इलाकों में भी कृषि विस्तार के चलते किसानों ने फोग झाड़ियों को काट दिया है। वनस्पति विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते संरक्षण के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो यह प्रजाति पश्चिमी राजस्थान से पूरी तरह समाप्त हो सकती है। फोग को बचाने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से लिया गया है और रेड डेटा सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जानकारों का मानना है कि फोग झाड़ी का संरक्षण केवल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि मरुस्थलीय जीवन और पारंपरिक ज्ञान को बचाने के लिए भी जरूरी है।