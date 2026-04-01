जैसलमेर में कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, सुरक्षा घेरे में दिखी सख्ती

परीक्षा जिले के दो केंद्रों पर एक ही पारी में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आयोजित की गई। निर्धारित समय से काफी पहले ही अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच गए थे। प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की गई, जहां पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का मिलान करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए गए।