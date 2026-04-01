आखातीज पर जैसलमेर में 600 से ज्यादा शादियां, बाजार में बूम, व्यापार 30 करोड़ के पार

सरहदी जिले में आखातीज यानी अक्षय तृतीया इस बार विवाहों का हाई-इम्पैक्ट सीजन लेकर आई है। अबूझ सावे के कारण 19 और खासकर 20 अप्रेल को 600 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। बिना मुहूर्त के शुभ माने जाने वाले इस दिन का ग्रामीण अंचलों में गहरा सांस्कृतिक आधार है, जिसके चलते हर साल इस तिथि पर शादियों का ग्राफ अचानक उछाल लेता है। इस बार संख्या और तैयारियों का स्तर दोनों ही पिछले वर्षों से आगे नजर आ रहे हैं। गांवों में ढोल-नगाड़ों, बारातों और पारंपरिक रस्मों का रंग चढ़ चुका है तो शहर में बाजार पूरी तरह वेडिंग मोड में है। कपड़ा, आभूषण, रेडीमेड, कॉस्मेटिक्स, सजावट सामग्री और गिफ्ट सेगमेंट में खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक अनुमानों के अनुसार इस सीजन में 30 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार संभव है। खुदरा दुकानों के साथ थोक बाजार में भी मांग तेज हुई है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव साफ दिख रहा है। सेवा सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव हलवाई, टेंट हाउस, डीजे, बैंड और आरओ पानी सप्लाई पर है। कई ऑपरेटर्स की बुकिंग हफ्तों पहले फुल हो चुकी है। स्थानीय हलवाई सभी ऑर्डर कवर नहीं कर पा रहे, इसलिए बाहरी कारीगरों की एंट्री बढ़ी है। टेंट और फर्नीचर की सीमित उपलब्धता के कारण आयोजकों को विकल्प बदलने पड़ रहे हैं। शहर से लेकर गांवों तक विवाह स्थलों और भवनों की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिससे किराए में भी तेजी आई है। इन सबके बीच सरहदी जिले में इन दिनों शादियों की चमक से जगमगा रहा है, जहां हर मोहल्ला और हर गांव उत्सव का मंच बन गया है।