बाइक के फिसलने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, कंटीली तारबंदी में घुसी बाइक

रेखाचित्र, चित्रकला, हस्तशिल्प और स्क्रैप कलाकृति जैसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने जैसलमेर की संस्कृति, स्थापत्य, जल स्रोत, बाजार, जैव विविधता और उपेक्षित धरोहरों को अपने सृजन में उकेरा। प्रतिभागियों को कक्षा 5वीं से 7वीं, 8वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक तीन वर्गों में विभाजित किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सार्वजनिक कला कैनवास रहा, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से भाग लेकर कलाकृति का निर्माण किया। इस पहल से धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ सामुदायिक सहभागिता को मजबूती मिली। शाम को आयोजित प्रदर्शनी में प्रतिभागियों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पर्यटक प्रदर्शनी देखने पहुंचे। इस दौरान विशेषज्ञों ने धरोहर संरक्षण के महत्व पर विचार साझा किए और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक महेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे।