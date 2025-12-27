Video: जैसलमेर: दिन में गुनगुनी धूप, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, खुले इलाकों में बढ़ी ठिठुरन

जैसलमेर जिले में शनिवार को मौसम ने ठंडक और हल्की गर्माहट का मिला-जुला रूप दिखाया। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के समय तेज धूप के कारण वातावरण सुहावना बना रहा, वहीं रात होते ही सर्दी का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। दिन में खुले आसमान और साफ मौसम के चलते धूप अच्छी तरह खिली रही। दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस होने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर दिन के समय सामान्य चहल-पहल देखने को मिली। धूप के कारण सुबह के समय ठंड का असर कम रहा, जिससे दैनिक गतिविधियां अपेक्षाकृत सहज रहीं। रात के समय तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई।