Video: जोधपुर रेंज आइजी ने किए बाबा रामदेव के दर्शन

जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा शुकवार को रामदेवरा पहुंचे। इस दौरान आइजी ने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर प्रदेश में अमन-चैन की दुआ मांगी। आइजी को मुख्य पुजारी ने विधिवत पूजा-अर्चना करवा बाबा की समाधि के पवित्र जल से आचमन करवाया। इस दौरान उन्होंने रामदेवरा मेले और क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी स्थानीय पुलिस अधिकारियों से ली। इस अवसर पर पोकरण डिप्टी भवानीसिंह, रामदेवरा थानाधीकारी खेताराम, पोकरण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सैन अन्य लोग उपस्थित थे।