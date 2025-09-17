Video: मेगा स्वास्थ्य शिविर : स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज

जैसलमेर जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह, मेगा स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन जवाहिर चिकित्सालय परिसर में हुआ। समारोह में विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलेक्टर प्रतापसिंह, समाजसेवी दलपत हिगड़ा, चंद्रप्रकाश शारदा, सुशील कुमार व्यास, कवराज सिंह, सवाई सिंह, अरुण पुरोहित, मनोज भाटिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि, नागरिक और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभियान के शुभारंभ का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। स्वास्थ्य शिविर में अस्थि, मनोरोग, दंत, औषध, ईएनटी, शिशु रोग, स्त्री रोग, नेत्र व चर्म रोग विशेषज्ञों ने मरीजों को परामर्श और उपचार दिया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एनसीडी व कैंसर जांच, पोषण संबंधी जानकारी और किशोरी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।.अतिथियों ने तीन टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किटें भेंट कीं। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर सहभागिता निभाई। उनके महादान कार्य की सराहना की गई। विधायक छोटू सिंह भाटी ने कार्यक्रम के दौरान एक पेलेटिव केयर वाहन और पांच राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉ. पालीवाल ने बताया कि बुधवार को एयरपोर्ट जैसलमेर और विश्वकर्मा भवन सुथार पाड़ा में भी रक्तदान शिविर आयोजित हुए।