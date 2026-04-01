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जैसलमेर

Video: पोकरण: 12 घंटे में 22 एमएम बारिश, गिरा तापमान

पोकरण क्षेत्र में सोमवार की रात बदले मौसम के बाद पूरी रात और मंगलवार को सुबह रुक-रुककर बारिश का दौर चला।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 07, 2026

पोकरण क्षेत्र में सोमवार की रात बदले मौसम के बाद पूरी रात और मंगलवार को सुबह रुक-रुककर बारिश का दौर चला। सोमवार रात 10 बजे बाद तेज आंधी चलने लगी। करीब 11 बजे तेज आंधी का दौर चला। मध्यरात्रि करीब 12 बजे तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुककर काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद पूरी रात आसमान में काली घटाएं छाई रही। मंगलवार सुबह 7 बजे बाद बूंदाबांदी हुई। करीब 8 बजे तेज बौछारों के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुककर काफी देर तक चलता रहा। 9 बजे तक भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बारिश के साथ तेज पर नाले चलने लगे और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार सोमवार की रात में 4 एमएम और मंगलवार को सुबह 18 कुल 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से जगह-जगह पानी जमा हो गया। साथ ही मौसम ठंडा व खुशगवार हो गया। 10 बजे बाद सूर्य की तेज किरणें निकली, लेकिन दिनभर तेज ठंडी हवा चलती रही और आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही रही। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

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Published on:

07 Apr 2026 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: पोकरण: 12 घंटे में 22 एमएम बारिश, गिरा तापमान

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