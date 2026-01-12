Video: छात्र-छात्राओं ने किया सम पुलिस थाने का भ्रमण

जैसलमेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सम के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने पुलिस थाना सम का शैक्षिक भ्रमण किया। भ्रमण थानाधिकारी प्रह्लादचंद, सहायक उप निरीक्षक ओमप्रकाश और हेड कांस्टेबल बनवारीलाल के मार्गदर्शन में हुआ। थानाधिकारी ने छात्रों को थाने के विभिन्न कक्षों में घुमाकर पुलिस कार्यवाही रजिस्टर, साइबर सेल, हवालात, आपातकालीन प्रबंधन और दैनिक ड्यूटी की बारीकियों से अवगत कराया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश विश्नोई खारा ने कहा कि सम न केवल पर्यटन हब है, बल्कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र भी है। इस कारण पुलिस और नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पुलिस का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुसार सुधारना और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है।