Video: लाणेला और पारेवर टोल नाकों पर मचाया था उत्पात, दो हिस्ट्रीशीटर समेत 3 जने गिरफ्तार

सीमावर्ती जिले के लाणेला और पारेवर टोल नाकों पर गत दिनों तोडफ़ोड़ कर कार्मिकों के साथ मारपीट करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। गौरतलब है कि इस संबंध में टोलकर्मी रंजीत कुमार ने जैसलमेर के पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया गया कि 9 अगस्त रात करीब 1 बजे सिल्वर कलर के पिकअप ट्रक में सवार तीन जने अजयपालसिंह पुत्र प्रयागसिंह निवासी सेलता, गैनाराम पुत्र अर्जुनराम भील निवासी भैरवा व द्वारकाराम पुत्र अर्जुनराम निवासी मांगलियावास, सम आए और आते ही लाठी, लोहे की रोड, धारदार तलवार से टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दो बूथ सिस्टम में लगे कम्प्यूटर, कैमरे, सर्वर, प्रिन्टर, यूपीएस, कीबोर्ड तोड़-फोड़ दिए और बूथ में कार्मिक हिमांशु, शुभम व सुपरवाइजर लोकेन्द्रसिंह के साथ मारपीट कर बूथ से कुल 8430 रुपए लूट कर ले गए। उन्होंने लौटते समय सायरन, सायरन की लाइट, बूम बेरियर, फॉक्स लाइट भी तोड़ दी। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।