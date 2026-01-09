Video: पोकरण, जैसलमेर, सम, खुहड़ी और कुलधरा में होंगे विविध कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव-2026 का आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक चार दिवसीय रूप में किया जाएगा। कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और होटल व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महोत्सव के दौरान पोकरण, जैसलमेर, सम, खुहड़ी, कुलधरा, खाभा और दामोदरा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं पर समीक्षा की गई। कलक्टर ने कहा कि महोत्सव में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक इसका आनंद लें और सभी कार्यक्रम स्मरणीय अनुभव प्रदान करें। सहायक निदेशक पर्यटन स्वागत केन्द्र कमलेश्वरसिंह ने महोत्सव के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिए। कलक्टर ने निर्देश दिए कि महोत्सव के चार दिवसीय कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जैसलमेर आएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के लोकसंगीत और लोकवाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जिले की परंपरागत लोक संस्कृति को और बढ़ावा मिले।