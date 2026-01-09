9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

Video: पोकरण, जैसलमेर, सम, खुहड़ी और कुलधरा में होंगे विविध कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव-2026 का आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक चार दिवसीय रूप में किया जाएगा।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 09, 2026

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव-2026 का आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक चार दिवसीय रूप में किया जाएगा। कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और होटल व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महोत्सव के दौरान पोकरण, जैसलमेर, सम, खुहड़ी, कुलधरा, खाभा और दामोदरा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं पर समीक्षा की गई। कलक्टर ने कहा कि महोत्सव में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक इसका आनंद लें और सभी कार्यक्रम स्मरणीय अनुभव प्रदान करें। सहायक निदेशक पर्यटन स्वागत केन्द्र कमलेश्वरसिंह ने महोत्सव के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिए। कलक्टर ने निर्देश दिए कि महोत्सव के चार दिवसीय कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जैसलमेर आएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के लोकसंगीत और लोकवाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जिले की परंपरागत लोक संस्कृति को और बढ़ावा मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: पोकरण, जैसलमेर, सम, खुहड़ी और कुलधरा में होंगे विविध कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

केलावा क्षेत्र में बैल को क्रूरतापूर्वक मारने के मामले ने तूल पकड़ा, पोकरण बंद का आह्वान

जैसलमेर

शीतलहर की गिरफ्त में स्वर्णनगरी, न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक लुढक़ा… प्रदेश का सबसे सर्द दिन

जैसलमेर

संस्कृति की आड़ में फूहड़ता से आहत हो रही जैसलमेर पर्यटन की आत्मा

जैसलमेर

दो महीनों से ज्यादा समय से पानी खरीद रहे सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को जल्द मिलेंगे नि:शुल्क टैंकर

जैसलमेर

न्यूनतम पारा @ 3.3…सीकर के बाद प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर जैसलमेर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.