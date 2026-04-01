Video: कई दशकों से संचालित थी गोपा चौक में सब्जी मंडी, खाली करवाई

जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटे और ह्रदयस्थल कहलाने वाले गोपा चौक में स्थित सब्जी मंडी को स्थानांतरित किए जाने की कवायद मंगलवार को पूरी हो गई। नगरपरिषद के अल्टीमेटम के बाद मंगलवार को सब्जी मंडी हाथोहाथ खाली की गई और यहां व्यवसाय करने वाले लोगों ने आनन-फानन में अपना सामान समेट लिया और यहां से बमुश्किल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगलसिंह पार्क के पीछे वाले स्थान पर नई सब्जी मंडी शुरू कर दी गई। व्यवसायियों ने पार्क के पीछे वाले स्थान पर अपना सामान जमाना शुरू कर दिया। पार्क में नगरपरिषद की ओर से बनाई गई चौकियों का आवंटन दुकानदारों को किया गया है। कुछ दिन पहले परिषद ने सब्जी विक्रेताओं की सुविधा के लिए बड़े टीन शेड का निर्माण भी करवाया गया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि नगरपरिषद की तरफ से मंगलवार को ही गोपा चौक सब्जी मंडी को हटाए जाने का अल्टीमेटम दिया गया था। जिसकी पालना में उन्होंने अपने सामान को समेटा और पतरे व काम में आने लायक पत्थर आदि वाहनों में लोड कर वहां से हटा दिया।