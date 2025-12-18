Video: वाहन ने सडक़ पर गोवंश को मारी टक्कर, चालक गाड़ी छोड़ फरार

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम के पास गुरुवार शाम एक सडक़ हादसे में स्कॉर्पियो वाहन ने गोवंश को टक्कर मार दी। हादसे में 2 गायों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 गाय व 1 बछड़ा घायल हो गए। चालक, गाड़ी को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई ओमप्रकाश ने बताया कि घटना गोधूलि बेला की है, संभवत: गोवंश सडक़ क्रॉस कर रहा था, उस समय कनोई के पास सडक़ पर वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। सफेद रंग की गाड़ी गुजरात पासिंग नम्बर की है और वह आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि उसका चालक स्थानीय व्यक्ति ही है।