Jhalawar में किसान आंदोलन:16 सूत्री मांगों के लेकर सरकार को अल्टीमेटम

झालावाड़

Poonam Sharma

Sep 09, 2025

झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले ‘किसान शक्ति संगम’ (Kisan Shakti Sangam)आयोजित किया गया। हजारों किसान 16 सूत्रीय मांगों को लेकर माधोपुर पुलिया और खंडिया से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालते हुए पहुंचे। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्राकृतिक आपदा में 100% मुआवजा, बिजली रियायतें और मनरेगा जोड़ने जैसी प्रमुख मांगों पर सरकार से जवाब मांगा।खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पास ही रात गुजारते किसान नारेबाजी, भजन-कीर्तन और लोकगीत के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। युवा और बुजुर्ग सभी डटे हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे यहीं रहेंगे।

09 Sept 2025 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar में किसान आंदोलन:16 सूत्री मांगों के लेकर सरकार को अल्टीमेटम

झालावाड़ में किसान आंदोलन: ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी से पहुंचे सचिवालय, सड़क पर बनाई दाल-बाटी, जानिए क्या हैं 16 मांगें

झालावाड़

Jhalawar: दो बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, शव देखकर फूट-फूटकर रोए घरवाले, दोस्त के साथ सांवलिया सेठ दर्शन कर लौट रहा था घर

झालावाड़

ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, सांवलिया जी दर्शन कर लौट रहे थे

झालावाड़

Jhalawar: स्मैक तस्कर वन भूमि पर बना रहा था आलीशान फार्म हाउस, किया जमींदोज

smack-smuggler
झालावाड़

नरेश मीणा जेल से रिहा… हाईकोर्ट से मिली जमानत, अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत

naresh meena
