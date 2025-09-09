Jhalawar में किसान आंदोलन:16 सूत्री मांगों के लेकर सरकार को अल्टीमेटम

झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले ‘किसान शक्ति संगम’ (Kisan Shakti Sangam)आयोजित किया गया। हजारों किसान 16 सूत्रीय मांगों को लेकर माधोपुर पुलिया और खंडिया से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालते हुए पहुंचे। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्राकृतिक आपदा में 100% मुआवजा, बिजली रियायतें और मनरेगा जोड़ने जैसी प्रमुख मांगों पर सरकार से जवाब मांगा।खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पास ही रात गुजारते किसान नारेबाजी, भजन-कीर्तन और लोकगीत के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। युवा और बुजुर्ग सभी डटे हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे यहीं रहेंगे।