Rajasthan में धर्मांतरण विरोध विधेयक पारित, विश्व हिंदू परिषद् नेताओं ने उठाई बड़ी मांग

Rajasthan राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद् के नेताओं ने राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एक प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि देश में पारित ऐसे कानूनों में ये सबसे कठोर और सख्त कानून है। विहिप नेताओं ने जोधपुर में कहा

मतांतरण की प्रक्रिया धोखाधड़ी,प्रलोभन और भय दिखाकर चलती हैं। इस कानून के दायरे में इन सभी को ले लिया गया है। विवाह का झांसा देकर भी मतांतरण किया जाता है।इसके तहत ऐसे विवाह भी शून्य माने जाएंगे। लव जेहाद जैसे विषय भी इसमें शामिल हैं। विहिप नेताओं ने कहा कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ये ताकतवर कानून। विहिप नेताओं ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद् ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

