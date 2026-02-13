13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

जोधपुर

साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस में बड़ा उलटफेर! FSL रिपोर्ट ने पलटी जहर की कहानी

साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस में बड़ा उलटफेर! FSL रिपोर्ट ने पलटी जहर की कहानी

जोधपुर

Poonam Sharma

Feb 13, 2026

जोधपुर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत (Sadhvi Prem Baisa )के मामले में गुरुवार रात बड़ा घटनाक्रम सामने आया। एफएसएल रिपोर्ट(FSL Report) में साध्वी के शरीर में किसी भी प्रकार के जहर या अप्राकृतिक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे अब तक चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है।हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने यह सवाल है कि जब जहर या किसी अप्राकृतिक कारण की पुष्टि नहीं हुई, तो मौत की असली वजह क्या रही?

Published on:

13 Feb 2026 09:58 am

साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस में बड़ा उलटफेर! FSL रिपोर्ट ने पलटी जहर की कहानी

