मनरेगा में बदलाव करने का विरोध, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष

करौली. मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर सोमवार को कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। कलक्ट्रेट के समक्ष कांग्रेसजनों ने धरना देकर केन्द्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर इसे समाप्त करने के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना में किए जा रहे बदलावों से मजदूरों को काम और समय पर भुगतान मिलना मुश्किल होगा।

इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं करौली के पूर्व विधायक लाखन ङ्क्षसह मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब, किसान और मजदूरों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मनरेगा में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। धरना-प्रदर्शन में पीसीसी सचिव भूपेन्द्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता मुखराज मीना सपोटरा, महेन्द्र सूरौठिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरदो गुर्जर, हुकुमबाई मीना, रमेश गुर्जर, सुनील सैनी, विशाल मीना सहित अन्य मौजूद रहे।