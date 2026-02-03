3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

मनरेगा में बदलाव करने का विरोध, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष

करौली. मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर सोमवार को कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। कलक्ट्रेट के समक्ष कांग्रेसजनों ने धरना देकर केन्द्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर इसे समाप्त करने के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व टोडाभीम विधायक घनश्याम [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 03, 2026

करौली. मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर सोमवार को कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। कलक्ट्रेट के समक्ष कांग्रेसजनों ने धरना देकर केन्द्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर इसे समाप्त करने के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना में किए जा रहे बदलावों से मजदूरों को काम और समय पर भुगतान मिलना मुश्किल होगा।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं करौली के पूर्व विधायक लाखन ङ्क्षसह मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब, किसान और मजदूरों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मनरेगा में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। धरना-प्रदर्शन में पीसीसी सचिव भूपेन्द्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता मुखराज मीना सपोटरा, महेन्द्र सूरौठिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरदो गुर्जर, हुकुमबाई मीना, रमेश गुर्जर, सुनील सैनी, विशाल मीना सहित अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Videos / मनरेगा में बदलाव करने का विरोध, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा

मीणा धर्मशाला में यूजीसी बिल के समर्थन में आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व समाजजन।
करौली

विद्यार्थियों व कर्मचारियों का किया सम्मान

karauli nesws
करौली

कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने की दिलाई शपथ, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू

karauli news
करौली

Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर ने छुड़ाई कंपकपी, 26 जनवरी को बारिश होने की प्रबल संभावना, जानें ताजा मौसम अपडेट

rajasthan weather news
करौली

Bulldozer Action: सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी के यहां फिर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात रहा

Karauli Satta King, Satta King in Rajasthan, Bulldozer Action, Bulldozer Action in Karauli, Bulldozer Action in Rajasthan, Karauli News, करौली सट्टा किंग, सट्टा किंग इन राजस्थान, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन इन करौली, बुलडोजर एक्शन इन राजस्थान, करौली न्यूज
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.