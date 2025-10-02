राज्य स्तरीय स्कूली छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आगाज:41 जिलों की 69 टीमें ले रही भाग

हिण्डौनसिटी. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के तत्वावधान में 69 वीं राज्य स्तरीय स्कूली छात्रा वर्ग सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयोजन में धूमधाम से हुआ। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्रपाल सिंह ने दीप प्रज्वलन कर व खेल ध्वज चढ़ाकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया।

समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रदेश के 41 जिलों से आई छात्रा खिलाडिय़ों से कहा कि बेटियां अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पुरुषों के एकाधिकार वाले क्रिकेट में महिला वल्र्ड कप होने लगा है। यहां राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी जिलों से टीमों में एक हजार से अधिक खिलाडिय़ों की भागीदारी प्रदेश और हर जिले के लिए सुखद संदेश है कि छात्राएं खेलों में आगे बढ़ रहीं हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से कौशल में निखार आने के साथ परिस्थितियों से मुकाबला का आत्मविश्वास बढ़ता है। अतिथियों द्वारा सरस्वती मां व महाराजा अग्रसेन के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न जिलों की टीमों ने छात्रा जयघोष बैण्ड की ताल पर मार्च पास्र्ट कर सलामी दी। अतिथियों ने गत वर्ष की राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता की विजेता अजमेर व मेजबान करौली टीम सेे ध्वज क्रॉस करवाकर टीमों को खेल की शपथ दिलाई और प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन जिलाशिक्षा अधिकारी (प्राशि) पुष्पेंद्र शर्मा ने प्रस्तुत किया। अतिथियों ने मार्चपास्ट में प्रथम रही जालौर व द्वितीय जयपुर की टीम को पुरस्कृत किया। समारोह का संचालन प्रियकांत बेनीवाल व वेदरत्न जैमिनी ने किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

उद्घाटन समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढकऱ एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। रंगारंग नृत्य, गीत के प्रदर्शनों ने समारोह में लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया। संयोजक विद्यालय समिति के पदाधिकारी डॉ आनंद अग्रवाल, विजय गोयल, प्रकाश खेडिया, सुरेश तिघरिया, उमेश कुमार व प्रधानाचार्य मोहनसिंह व रीको उद्योग मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने मुख्य अतिथि सत्येंद्रपाल सिंह, शिक्षा वि विभाग के संयुक्त निदेशक दलवीरसिंह रोतवाल, एसडीएम हेमराज गुर्जर, अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति अध्यक्ष रामदयाल पटवारी व अग्रवाल समाज अध्यक्ष सतेंद्र खरेंटा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का साफा, माला पहनाकर कर स्वागत किया।

1044 खिलाड़ी ले रही हैं हिस्सा

मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के 41 जिलों से कुल 69 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 1044 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। 17 वर्ष आयु वर्ग में 33 टीमें और 19 वर्ष आयु वर्ग में 36 टीमें शामिल हैं।

खिलाडिय़ों को बसों का प्रबंध

शिक्षा विभाग व संयोजक विद्यालय ने प्रतियोगिता के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। खेल मैदान, आवास, भोजन और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आवास स्थल से खेल मैदान तक छात्राओं के आवागमन के लिए स्कूल बसों लगाई गई हैं। उद्घाटन के दिन अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति ने खिलाडिय़ों व शिक्षकों को भोजन कराया।