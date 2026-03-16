राजस्थान के गुर्जर समाज में आक्रोश, क्या सरकार ने किया विश्वासघात? समझौते लागू न होने पर दी चेतावनी

बैठक के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा 8 जून 2025 को सरकार और समिति के बीच हुआ समझौता रहा। पदाधिकारियों ने बताया कि समझौते के 10 महीने बीत जाने के बाद भी केवल एक बिंदु (शहीद रूपनारायण के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति) पर ही अमल हुआ है। बाकी सभी मांगें धूल फांक रही हैं। समाज ने दो टूक कहा कि यदि आगामी शहीद दिवस तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो कड़े फैसले लिए जाएंगे।