Rajasthan News : कैला देवी पदयात्रा में ‘बच्चा चोर’ महिला की धुनाई ! हैरान करने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी विचलित करने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई महिलाएं मिलकर पीड़ित महिला के बाल खींच रही हैं और उसे थप्पड़ व घूंसे मार रही हैं। महिला बार-बार खुद को बेगुनाह बता रही थी, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हालांकि, वीडियो में कुछ लोग बीच-बचाव करते हुए महिला को बचाने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उग्र भीड़ के आगे वे बेबस दिखे।