7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

करौली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा का है समावेश

हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा)के तत्वावधान में बुधवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नीति से परिवर्तन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कॉलेज शिक्षा के भरतपुर क्षेत्र के सहायक निदेशक प्रोफेसर हेमंत कुमार महावर रहे।

करौली

Anil dattatrey

Aug 07, 2025

हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा)के तत्वावधान में बुधवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नीति से परिवर्तन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कॉलेज शिक्षा के भरतपुर क्षेत्र के सहायक निदेशक प्रोफेसर हेमंत कुमार महावर रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राओं से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ समता मूलक समाज, समावेशी, सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीयता का समावेश के साथ मातृभाषा में शिक्षा तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इसमें उल्लेखित विज्ञान और तकनीकी के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को भी क्रियान्वित करना होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला सह सचिव डॉ श्रीनिवास गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टीप्लएंट्री तथा एग्जिट, सीबीसीएस तथा कौशल आधारित शिक्षा है। जो वर्तमान समय की प्रासंगिकता है। कार्यक्रम संचालक एबीआरएसएम के इकाई सचिव डॉ रितेश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में यह शिक्षा नीति से हमें प्रेरित करती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा का है समावेश

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

Panchayat By-Election: पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित, जानें पूरा कार्यक्रम

Panchayat By-Election
करौली

Rajasthan: फिर छलका एशिया में मिट्टी से बना पहला बांध, 2 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू

pachana dam
करौली

Rajasthan: निरीक्षण के दौरान टेबल पर पैर रखकर सोती मिलीं महिला टीचर, मौके पर ही DEO ने उठाया ये कदम

rajasthan teacher
करौली

राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बीच अच्छी खबर, इस जिले में लबालब होकर छलक रहे 4 बांध; किसानों के खिले चेहरे

panchna-dam
करौली

करौली में चंबल का रौद्र रूप… खतरे के स्तर से ऊपर बह रही नदी, आधा दर्जन गांवों को कराया खाली

chambal river
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.