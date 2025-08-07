राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा का है समावेश

हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा)के तत्वावधान में बुधवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नीति से परिवर्तन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कॉलेज शिक्षा के भरतपुर क्षेत्र के सहायक निदेशक प्रोफेसर हेमंत कुमार महावर रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राओं से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ समता मूलक समाज, समावेशी, सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीयता का समावेश के साथ मातृभाषा में शिक्षा तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इसमें उल्लेखित विज्ञान और तकनीकी के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को भी क्रियान्वित करना होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला सह सचिव डॉ श्रीनिवास गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टीप्लएंट्री तथा एग्जिट, सीबीसीएस तथा कौशल आधारित शिक्षा है। जो वर्तमान समय की प्रासंगिकता है। कार्यक्रम संचालक एबीआरएसएम के इकाई सचिव डॉ रितेश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में यह शिक्षा नीति से हमें प्रेरित करती है।