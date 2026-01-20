20 % फीस वृद्धि : पूनमचंद्र गुप्ता महाविद्यालय में 3 हजार फीस वृद्धि पर भड़के छात्र, डायरेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन

सिविल लाइंस एरिया में पूनम चंद गुप्ता महाविद्यालय में मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। अभाविप पदाधिकारियों और प्राचार्य के बीच नोकझोंक हुई, प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान परिसर में निजी होटल का विरोध दर्ज कराया है।

10 % की बजाए 18 से 20 % की वृद्धि

अभाविप ने परिसर में डायरेक्टर के खिलाफ नारे बाजी की। लामबंद पदाधिकारियों ने कहा कि पूनमचंद गुप्ता महाविद्यालय में मनमानी फीस वृद्धि कर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। 10 % की बजाए 18 से 20 % वृद्धि की है। छात्रों ने कहा कि पिछले साल बीकॉम की फीस 13 हजार रुपए वसूल की गई। अब बढ़ाकर 16 हजार कर दी गई है। छात्रों से फीस को नियम के तहत करते हुए मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाई जाए।

एक चिंगारी छात्रों पर कभी भी पड़ सकती भारी

अभाविप के पदाधिकारियों ने कहा कि महाविद्यालय परिसर में चार शैक्षणिक संस्थानों के बीच निजी होटल का संचालन किया जा रहा है। एक चिंगारी छात्रों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। होटल बंद करने की मांग उठाई है। करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन चला। महाविद्यालय प्रबंधन की सूचना पर पुलिस पहुंची। प्रवेश गेट पर गार्ड ने रोका तो प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभाविप ने प्राचार्य को मांगों को ज्ञापन दिया है।

डायरेक्टर को बुलाने अड़े रहे छात्र

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर मंत्री दिपांशु पटेल ने बताया कि महाविद्यालय में अनियमितता हैं। इससे पहले कई बार सूचना दी गई। कॉलेज प्रबंधन सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान डायरेक्टर के आने पर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौपा। संयोजक हर्ष वर्मा, ज्योति यादव, अजय बंजारे, खुशी तंवर, नगर सह मंत्री सिद्धी पाराशर समेत बड़ी संख्या में छात्र रहे। बाद में डायरेक्टर के पिता संदीप गुप्ता ने पहुंचकर आश्वासन दिया।

छात्र को कुंभकरण बना जगाने का किया प्रदर्शन

महाविद्यालय के एक छात्र को कुंभकरण बनाकर कार्यकर्ताओं ने जगाने का काम किया। महाविद्यालय को कोई जिम्मेदार ज्ञापन लेने नहीं आया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महाविद्यालय डायरेक्टर से बात पर अड़ गए ।

इन मांगों का सौंपा ज्ञापन

मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए।

सुरक्षा की दृष्टि से होटल बंद किया जाए।

पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था की जाए।

बंद वाटर चिल्लर का सुधार किया जाए ।

जर्जर छत का सुधार किया जाए।

आर्ट एवं क्राफ्ट की क्लास लगाई जाए।

परिसर के साथ बाथरूम की सफाई कराई जाए।

स्पोर्ट्स क्लास का लेक्चर अलग से लगाया जाए। ,