खंडवा

ग्लोबल वार्मिंग का असर, सर्दी के सीजन में नहीं पड़ी ठंड

ग्लोबल वार्मिंग का असर मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का अहसास ही नहीं हुआ। जनवरी में भी 20 दिन गुजरने के बाद भी तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बदलते मौसम के कारण इस साल जनवरी के पहले पखवाड़े में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 22, 2026

ग्लोबल वार्मिंग का असर मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का अहसास ही नहीं हुआ। जनवरी में भी 20 दिन गुजरने के बाद भी तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बदलते मौसम के कारण इस साल जनवरी के पहले पखवाड़े में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। पिछले 13 साल का रिकार्ड देखा जाए तो इस साल जनवरी के पहले 15 दिन में सिर्फ एक बार रात का तापमान 7 डिग्री और दिन में 22.5 डिग्री पहुंचा।

कृषि विज्ञान केंद्र जिला प्रभारी व मौसम विशेषज्ञ डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि उत्तर भारत में चल रही पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम गड़बड़ा रहा है। उत्तर भारत में बारीश और बर्फबारी जारी है, जिसके कारण बादल भी आ रहे है। बुधवार को उत्तरी हवाओं के चलते दिन में तापमान कम हुआ, लेकिन रात में बादलों के कारण तापमान बढ़ा है। बुधवार को अधिकत तापमान 1 डिग्री कम होकर 27.1 डिग्री रहा। वहीं, रात के तापमान में 0.4 डिग्री बढ़ोत्तरी हुई और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री पहुंचा। डॉ. गुप्ता ने बताया उत्तरी हवाओं के कारण आगामी दिनों में दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री और रात का तापमान 8 से 12 की रेंज में रहेगा।

5 साल में पहली बार सूखी सर्दी भी रही
इस बार सर्दी के सीजन में अब तक मावठे की बारिश नहीं हुई है। यह पिछले पांच साल में पहली बार है कि सर्दी के ढाई माह तक एक बार भी बारिश नहीं हुई है। अंतिम बार 30 अक्टूबर को शहर ेमं 16 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 20 दिन बीत चुके है, मावठे के दूर-दूर तक पते नहीं है। डॉ. गुप्ता ने बताया कि बिना मावठे की सर्दी को सूखी सर्दी भी कहते है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की संभावना आगामी दिनों में रहेगी।

पिछले 13 सालों में जनवरी का तापमान
वर्ष अधिकतम तारीख न्यूनतम तारीख
2012 30.5 डिग्री 1 जनवरी 6.0 डिग्री 14 जनवरी
2013 30.5 डिग्री 5 जनवरी 6.4 8, 9 डिग्री जनवरी
2014 30.5 डिग्री 9 जनवरी 10.4 डिग्री 7, 12, 13 जनवरी
2015 28.5 डिग्री 14 जनवरी 9.0 डिग्री 1, 7, 8 जनवरी
2016 35.1 डिग्री 1 जनवरी 9.4 डिग्री 4 जनवरी
2017 31.5 डिग्री 1 जनवरी 7.0 डिग्री 13 जनवरी
2018 29.5 डिग्री 14 जनवरी 9.4 डिग्री 4 जनवरी
2019 31.1 डिग्री 2,5 जन. 7.0 डिग्री 9 जनवरी
2020 30.1 डिग्री 7, 13 जन. 6.4 डिग्री 11 जनवरी
2021 31.1 डिग्री 10 जनवरी 9.0 डिग्री 1 जनवरी
2022 29.9 डिग्री 6 जनवरी 9.7 डिग्री 13 जनवरी
2023 30.3 डिग्री 11 जनवरी 5.7 डिग्री 9 जनवरी
2024 31.6 डिग्री 13 जनवरी 9.0 डिग्री 3, 4, 9 जनवरी
2025 30.5 डिग्री 10 जनवरी 7.0 डिग्री 6 जनवरी
नोट- आंकड़े डिग्री सेल्सियस में, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार

Published on:

22 Jan 2026 01:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ग्लोबल वार्मिंग का असर, सर्दी के सीजन में नहीं पड़ी ठंड

