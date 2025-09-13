Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

ओंकारेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा, मासूम बालिका को कार ने रौंदा

ओंकारेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ हो गया। तीर्थ दर्शन करने आए यूपी के श्रद्धालु ने कार रिवर्स लेते समय चालक ने ढाई साल की मासूम बालिका को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेटी की मौत से परिवार के लोग बदहवास होकर रोते रहे।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 13, 2025

ओंकारेश्वर के बालवाड़ी के बाजार क्षेत्र में सुबह 10.30 बजे की घटना है। शुक्रवार को ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए कार क्रमांक यूपी 32-एचवाय-4040 से श्रद्धालु आए हुए थे। ड्राइवर ने कार को बाजार क्षेत्र में पार्क कर रखा था। वहीं कार के पीछे ढाई वर्षीय सिया पिता अरुण जाधव बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर ने कार को रिवर्स ले लिया। कार पिछला टायर बालिका के ऊपर चढ़ गया। इससे बालिका की चिख निकल गई। उसकी आवाज सुन आसपास के लोग शोर मचाते हुए ड्राइवर को कार आगे करने के लिए कहते रहे लेकिन वह कार को वहीं छोड़कर भागने लगा। कुछ लोगो ने कार ड्राइवर को पीछा कर पकड़ लिया। इस दौरान बालिका टायर के नीचे दबी हुई थी। कार को धक्का देकर आगे किया गया। खून से लथपथ बालिका को ओंकारेश्वर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

माता-पिता बदहवास हुए

मासूम बेटी सिया की मौत से माता-पिता बेसूध हो गए। बदहवास से अपनी बेटी को पुकारते रहे। इस बीच थाने से पुलिसकर्मी भी अस्पताल पहुंच गए थे। अस्पताल में परिजन बिलखते रहे। लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि ओंकारेश्वर में कार से आने वाले तीर्थयात्री कहीं भी अपने वाहन खड़े कर दे रहे हैं। इन पर किसी तरह की रोकटोक नहीं हैं। इसी वजह से आज यह हादसा हो गया।

आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्कूल के आसपास अवैध पार्किंग

घटनास्थल के पास स्थानीय निवासी विनोद गायकवाड़ ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो भी पार्किंग बंद को कर दिया जाए। कार पार्किंग करने वाले आए दिन विवाद करते हैं। स्थानीय लोगों को धमकाते हैं। कार चालकों को कहते हैं यहां छोटे बच्चे खेलते हैं, हादसा हो सकता है लेकिन वे नहीं मानते। घटनास्थल के पास ही आगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा सोनी ने बताया कि आंगनवाड़ी भवन के पास ही वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। कार चालक मना करने पर भी नहीं सूनते। अवैध पार्किंग की वजह बच्ची की जान गई है। वाहनों की पार्किंग से बच्चों को आने जाने में भी हमको भी परेशानी होती है।

पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि दंडी आश्रम और कुबेर भंडारी पार्किंग से एजेंट 200- 300 रुपए लेकर गाड़ियां बालवाड़ी हाट बाजार, ममलेश्वर पार्किंग में लाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ओंकारेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा, मासूम बालिका को कार ने रौंदा

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खंडवा : निगम की आर्थिक सेहत खराब…नहीं बढ़ रहे आय के नए स्रोत, वेतन तक के पड़ रहे लाले

Municipal council khandwa
खंडवा

किसानों की मांग…सरकार सोयाबीन 6000 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य करो, दूध 80 रुपए लीटर किया जाए

Crop Insurance
खंडवा

पार्किंग में कार रिवर्स करते वक्त ढाई साल की बच्ची को रौंदा…

khandwa
खंडवा

खंडवा में आया भूकंप: 3.0 मापी गई तीव्रता, 21 किलोमीटर दूर था केंद्र

khandwa news
खंडवा

वायु प्रदूषण : कैसे हो शुद्ध हवा… निगम के पास उपकरण नहीं, खोखले साबित हो रहे सभी दावे

Air pollution
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.