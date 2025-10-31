खरगोन में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 22 मजदूर घायल, देखें वीडियो

MP News: खरगोन के भीकनगांव सनावद मार्ग के घोड़वा घाट पर मोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। जिसमें 22 मजदूर घायल हुए। सभी घायल खंडवा जिले के निवासी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों खेतों में मिर्च, कपास सहित अन्य फसल की निकालने का कार्य जारी है। जिसके लिए बाहर से मजदूर आते हैं। खंडवा क्षेत्र में रहने वाले करीब 25 से अधिक मजदूर हीरापुर में मिर्च तोड़ने के लिए आए थे। बिराली में अस्थाई रूप से रह रहे थे। शुक्रवार को सुबह काम पर जाने के दौरान बिराली से निकलने के बाद घोड़वा घाट पर उनका ट्रैक्टर ट्रॉली मोड पर असंतुलित होकर पलट गई।