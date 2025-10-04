Kota Fire: मुंबई में शूटिंग कर रही मां… और कोटा में जल गया उसका पूरा संसार

उस रात सबकुछ जैसे ठहर गया था। मुंबई में शूटिंग कर रही रीता शर्मा (Reeta Sharma)के लिए 27 सितंबर की रात हमेशा के लिए दर्द की कहानी बन गई। बार-बार कॉल करने पर भी बच्चों का फोन न उठाना एक अनहोनी का संकेत था, और फिर जैसे ही हादसे (Child Artist Veer Sharma Death)की खबर मिली—दिल थम गया। कोटा (Kota News)के अनंतपुरा इलाके की दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 403 में लगी आग ने रीता और जितेंद्र शर्मा के पूरे संसार को राख कर दिया। शॉर्ट सर्किट से उठे धुएं ने कुछ ही पलों में घर को अपनी चपेट में ले लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने 15 साल के शौर्य और 10 साल के वीर (Veer Sharma)की सांसें छीन लीं।