Kota Fire: मुंबई में शूटिंग कर रही मां… और कोटा में जल गया उसका पूरा संसार

Kota Fire: मुंबई में शूटिंग कर रही मां… और कोटा में जल गया उसका पूरा संसार

कोटा

image

Poonam Sharma

Oct 04, 2025

उस रात सबकुछ जैसे ठहर गया था। मुंबई में शूटिंग कर रही रीता शर्मा (Reeta Sharma)के लिए 27 सितंबर की रात हमेशा के लिए दर्द की कहानी बन गई। बार-बार कॉल करने पर भी बच्चों का फोन न उठाना एक अनहोनी का संकेत था, और फिर जैसे ही हादसे (Child Artist Veer Sharma Death)की खबर मिली—दिल थम गया। कोटा (Kota News)के अनंतपुरा इलाके की दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 403 में लगी आग ने रीता और जितेंद्र शर्मा के पूरे संसार को राख कर दिया। शॉर्ट सर्किट से उठे धुएं ने कुछ ही पलों में घर को अपनी चपेट में ले लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने 15 साल के शौर्य और 10 साल के वीर (Veer Sharma)की सांसें छीन लीं।

Published on:

04 Oct 2025 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / Kota Fire: मुंबई में शूटिंग कर रही मां… और कोटा में जल गया उसका पूरा संसार

