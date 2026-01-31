Kota: राम महायज्ञ में श्रद्धांलुओं नें विधिवत रूप से दी आहुतिया, देखें वीडियो

राम जानकी मंदिर नव कुंडात्मक संगीतमय राम महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 जनवरी शनिवार कों महामंडलेश्वर बाबा हरिदास परमहंस त्यागी जी महाराज के सान्निध्य में इटावा में आयोजत राम महायज्ञ में श्रद्धांलुओं नें आहुतिया दी। राम यज्ञशाला में शनिवार को मुख्य यजमान मांगीलाल मीणा अध्यापक सपत्नीक द्वारा प्रधान कुण्ड का पूजन कर अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञाचार्य पंडित रामप्रसाद शास्त्री व यज्ञब्रह्मा गिरिराज भूतानिया द्वारा बाबा परमहंस त्यागी महाराज के सान्निध्य में मंत्रोचार के साथ कराया जा रहा है।
